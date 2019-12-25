Україна експортує ялинкові прикраси в 27 країн: де найбільше купують

В 2019 році Україна експортувала ялинкові прикраси в 27 країн світу. Популярними напрямками експорту є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь та Швейцарія.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на сторінці в Facebook.

За інформацією міністра, за 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн доларів, що більше, ніж за аналогічний період минулого року на 7,7%.



"Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас - Нідерланди", - повідомив Качка.



На Нідерланди припадає 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту в країни ЄС. Зауважимо, Нідерланди були головним ринком для українських іграшок і в минулі роки.

"Іншими популярними напрямками експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія", - додав заступник міністра.

Крім того, суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом в Латвію (в 2,9 рази), Грузю (в 2,4 рази), Молдову (у 2,3 рази), Румунію (в 2,1 рази ), США (в 2,1 рази), Італію (в 1,9 рази).

Нові ринки для українських ялинкових прикрас - Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, додав Качка.



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