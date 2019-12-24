Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До антикорупційного суду надійшла скарга виконуючого обов'язки голови первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку на бездіяльність НАБУ щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, в якому позивач просив зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину Крумханзлом за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що 22 листопада голова первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку направив до НАБУ заяву про вчинення злочину головою правління Приватбанку, однак справу не було відкрито.

17 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом і почати розслідування.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Крумханзл був госпіталізований.

Первинна профспілкова організація співробітників Приватбанку просить Печерський районний суд Києва визнати недійсними трудові договори усіх членів спостережної ради банку.

У січні 2018 Приватбанк призначив головою правління Петра чеха Крумханзла (Petr Krumphanzl).