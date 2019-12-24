підписатися на розсилку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 грудня 2019, вівторок, 17:35 18
Силові структури 2019-12-24T19:45:02+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, НАБУ, Приватбанк, Петро Крумханзл
Петро Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl
Петро Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До антикорупційного суду надійшла скарга виконуючого обов'язки голови первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку на бездіяльність НАБУ щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, в якому позивач просив зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину Крумханзлом за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що 22 листопада голова первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку направив до НАБУ заяву про вчинення злочину головою правління Приватбанку, однак справу не було відкрито.

17 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом і почати розслідування.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Крумханзл був госпіталізований.

Первинна профспілкова організація співробітників Приватбанку просить Печерський районний суд Києва визнати недійсними трудові договори усіх членів спостережної ради банку.

У січні 2018 Приватбанк призначив головою правління Петра чеха Крумханзла (Petr Krumphanzl).

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд НАБУ Приватбанк Петро Крумханзл

Архів
Новини
Поліція ліквідувала гральний заклад у Волинській області, який відновив роботу 19:06
Дубневичу продовжили заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет 19:04
"Нафтогаз" сподівається підписати газовий контракт з "Газпромом" на цьому тижні 19:00
З наступного року фінансування вузів буде залежати від якості освіти, - Гончарук 18:51
Герус розповів, як планують витратити $3 млрд, які повинен виплатити "Газпром" 18:40
більше новин
"Нафтогаз" сподівається підписати газовий контракт з "Газпромом" на цьому тижні 19:00
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Слуги народу" програли по всій країні: підсумкові результати виборів в ОТГ 10:45
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську 18:14
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok