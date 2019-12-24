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24 грудня 2019, вівторок, 16:45 12
Верховна Рада і партії 2019-12-24T17:22:30+02:00
Українські Новини
Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського відреагувати на напади на журналістів у суд

Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського відреагувати на напади на журналістів у суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета

Елизавета Кесельман
Напад на журналіста, справа Шеремета, Суд над Кузьменко, Максим Бужанський, Олександр Дубинський

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський закликали Президента Володимира Зеленського та однопартійців відреагувати на напади на журналістів у суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це вони заявили у своїх соціальних мережах.

"Закликаю фракцію і партію "Слуга Народу" на секунду відволіктися від розповідей про нашої героїчної перемоги на виборах у відг і виступити з заявою, що засуджує напади на журналістів. Таким же, які ми робимо, коли нападають на наших депутатів. Закон один для всіх, хіба ні?", - написав Бужанський на своїй сторінці в Facebooк.

Скріншот: facebook/Макс БужанськийСкріншот: facebook/Макс Бужанський

У той же час, Олександр Дубинський зазначив, що прихильники Юлії Кузьменко, підозрюваної у співучасті вбивства журналіста Шеремета, облили журналіста Кучера сечею, в той час, як вбивця Стерненко фіксував процес на відео.

"Нормальна Європейська країна, ніяких питань - так і повинно бути. Не знаєте, президент ставив вказівку посадити всіх ідентифікованих вбивць і нападників на журналістів за 1 день, або руки поки не дійшли", - написав Дубинський.

Скріншот: Telegram/Dubinsky.proСкріншот: Telegram/Dubinsky.pro

Як повідомляли Українські Новини, на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на якому розглядали апеляцію підозрюваної Юлії Кузьменко, прихильники підозрюваної напали на журналіста інтернет-видання "Шарій.немає" Дмитра Кучера.

Також в ході того ж судового засідання надійшли погрози і на адресу журналістки изания "Страна.иа".

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