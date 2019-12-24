Зеленський затвердив комітет з державних премій в галузі науки і техніки на чолі з Патоном

Президент Володимир Зеленський затвердив комітет з державних премій в галузі науки і техніки на чолі з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном.

Про це йдеться в указі Президента №945, передають Українські Новини.

Згідно з указом, президент Національної академії наук Борис Патон призначений головою комітету (за узгодженням).

Також перший віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін, міністр освіти і науки Ганна Новосад, а також Вадим Стогній, який раніше обіймав посаду заступника голови комітету, призначені заступниками голови комітету.

Крім того, до комітету входять директор Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Національної академії аграрних наук Валерій Адамчук, головний інженер державного підприємства "Антонов" Сергій Бичков та інші.

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада видатному вченому Борису Патону виповнився 101 рік. У 2018 році виповнилося 100 років очолюваної Борисом Патоном Національній академії наук України.