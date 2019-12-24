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24 грудня 2019, вівторок, 09:07 11
Америка 2019-12-24T09:25:25+02:00
Українські Новини
У Канаді сталося 5 землетрусів за один день

У Канаді сталося 5 землетрусів за один день

Ольга Фандорина
Землетрус, Канада

В Канаді пролунало п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC.

Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше - було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

За останньою інформацією постраждалих в результаті стихійного лиха немає. Загроза цунамі відсутня.

Сейсмолог Ендрю Шеффер порівняв землетрус з великою вантажівкою, який проїжджає неподалік. Крім цього, він зазначив, що канадці навіть не відчули підземельних поштовхів.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня на півдні Туреччини зафіксували землетрус, сила поштовхів якого досягла до 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, 20 лютого, на заході Туреччині стався землетрус магнітудою 5,5 бала.

Також, восени 2012 року турецьку провінцію Ван на сході країни сталося 2 землетруси. Їх жертвами стали 640 людей, тисячі були поранені.

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