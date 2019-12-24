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24 грудня 2019, вівторок, 09:19 13 Документ
Судова влада 2019-12-24T11:00:02+02:00
Українські Новини
Проти детективів НАБУ відкрили кримінальне провадження через неправдивий висновок експерта у справі Писарука-Б

Проти детективів НАБУ відкрили кримінальне провадження через неправдивий висновок експерта у справі Писарука-Бахматюка, - ЗМІ

Тимофей Борзенко
ДБР, ДБР України, НАБУ, Олександр Писарук, Олег Бахматюк, Бахматюк, ВіЕйБі Банк

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом складання можливого завідомо неправдивого висновку судовим експертом. Детективи НАБУ підозрюються у втручанні в складання експертного висновку по справі Писарука-Бахматюка, інформує портал unian.ua.

Про це свідчить запис у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Територіальне управління ДБР у місті Києві. Справа відкрита за фактом складання можливого завідомо неправдивого висновку судовим експертом за ймовірним втручанням детективів НАБУ у кримінальному провадженні НАБУ по справі Писарука-Бахматюка. Таке правопорушення кваліфікується  за ст.384 ч.2 Кримінального кодексу як завідомо неправдивий висновок експерта під час досудового слідства. Такі дії, поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

В справі про рефінансування ВіЕйБі банку НАБУ звинувачувало екс-керівництво банку у нібито неправдивій оцінці заставного майна в 1,8 млрд грн. І хоча вже були офіційні висновки експертиз, що підтверджують правильність оцінки вартості, від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, слідство НАБУ їх проігнорувало і натомість посилалось на ще одну, свою експертизу. Відкрите ДБР провадження якраз і стосується факту і обставин проведення такої експертизи, висновки якої ніяк не узгоджуються з висновками офіційних експертиз.

Справа Писарука-Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і екс-власнику банку. Окрім того, сам Олег Бахматюк, колишній власник ВіЕйБі банку, неодноразово пропонував державі погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, але відповіді наразі не отримав.

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