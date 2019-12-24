Святвечір-2019: навіщо чекати вечірню зорю і залишати порожній стілець

Сьогодні, 24 грудня, західні християни відзначають Святвечір – переддень Різдва. Це день, що починає один з найважливіших і найбільш шанованих християнських свят, в який збирається вся родина за одним столом, щоб розділити велику радість. Про традиції католицького Святвечора розкажуть Українські Новини.

Святвечір – це останній день перед Різдвом. Найчастіше він зайнятий заключними приготуваннями, підготовкою до основного свята. Однак увечері, за католицькою традицією, сім'я сідає вечеряти за щедро заставлений стравами стіл. Для урочистої трапези потрібно використовувати пісну їжу, так як в цей час все ще діє Різдвяний піст.

При цьому за столом залишають один порожній стілець – для того, щоб прийняти раптового гостя, якщо раптом хтось вирішить приєднатися, а також як пам'ять про родичів, яких немає поруч.

Перед початком прийому їжі глава дому читає уривок з Євангелії від Луки, після чого сім'я ділить освячений пісний хліб, а потім і інший вміст святкового столу.

Існує традиція, якої нині далеко не кожен віруючий дотримується, – не їсти до першої вечірньої зірки. Вона пов'язана з появою на небі зірки, яка й сповістила про народження Христа.

Напередодні Різдва будинки і квартири вже прикрашені, а також стоїть ялинка з подарунками, якими прийнято обмінюватися, згідно переказу про трьох волхвів. А на площах міст і у храмах розміщуються інсталяції зі сценами з Євангелія про народження Ісуса.

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