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23 грудня 2019, понеділок, 23:51 6
Президент 2019-12-24T00:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон, що надає добровольцям статус УБД

Зеленський підписав закон, що надає добровольцям статус УБД

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
УБД, Добровольці, Володимир Зеленський

У вівторок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Про це повідомляє сайт Верховної ради України.

4 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. За документ проголосували 329 парламентаріїв.

зокрема, вносяться зміни в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У перелік учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії із Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

До другого читання була внесена норма про отримання статусу УБС особами-добровольцями, які брали участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, тобто вже не в АТО, а в операції Об'єднаних сил.

Раніше також повідомлялося, як добровольцям отримати статус учасника бойових дій.

В 2018 році пільги учасників антитерористичної операції поширили на учасників операції Об'єднаних сил.

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