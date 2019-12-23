Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова розглянути питання про зняття санкцій з України за наявності ініціативи Києва, не виключив відновлення контактів на урядовому рівні, пише Interfax.ru.

"Ми їм (Києвом) завжди казали: "Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього має бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх на початку ввели", - сказав Медведєв.

Він заявив, що Росія "все одно залишається для України найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що". Також додав, що йдеться про мільярди доларів торгового обороту, що значимо і для Росії, і для України.

Відповідаючи на питання журналістів, Медведєв зазначив, що контакти на рівні глав урядів РФ і України поки не намічається.

Прем'єр РФ згадав, що свого часу спілкувався з главою уряду України Арсенієм Яценюком, а з зайняли потім цей пост Володимиром Гройсманом "жодного разу не розмовляв".

Як повідомляли Українські Новини, нові російські санкції торкнулися товарів, що Україна не експортує в РФ з 2019.

У грудні 2018 Росія заборонила ввезення з України сільгосппродукції, промислових товарів, сировини і продовольства.