САП хоче встановити екс-депутатові Ради Полякову 370 тис. гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася у Вищий антикорупційний суду з клопотанням про обрання колишньому депутату Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народний Фронт") запобіжного заходу у вигляді застави 370 тис. гривень по справі про компенсації за оренду житла в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Запобіжний захід"як і у решти (фігурантів) - заставу", - сказав він.

Розмір застави відповідає нанесеному внаслідок його дій збитку держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП повідомили екс-депутатові Ради Полякову (НФ) про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Крім того, у березні НАБУ закрило справу про незаконне збагачення депутатів Дейдея та Полякова.