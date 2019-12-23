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23 грудня 2019, понеділок, 18:48 6
Судова влада 2019-12-23T18:58:23+02:00
Українські Новини
САП хоче встановити екс-депутатові Ради Полякову 370 тис. гривень застави

САП хоче встановити екс-депутатові Ради Полякову 370 тис. гривень застави

Елизавета Кесельман
САП, НАБУ, Поляков, застава

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася у Вищий антикорупційний суду з клопотанням про обрання колишньому депутату Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народний Фронт") запобіжного заходу у вигляді застави 370 тис. гривень по справі про компенсації за оренду житла в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Запобіжний захід"як і у решти (фігурантів) - заставу", - сказав він.

Розмір застави відповідає нанесеному внаслідок його дій збитку держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП повідомили екс-депутатові Ради Полякову (НФ) про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Крім того, у березні НАБУ закрило справу про незаконне збагачення депутатів Дейдея та Полякова.

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