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23 грудня 2019, понеділок, 18:19 3
Економіка 2019-12-23T18:30:01+02:00
Українські Новини
Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв

Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв

Елизавета Кесельман
Експорт, Алкоголь, Спирт, Торгово-промислова палата
Паб.Алкоголь.Фото: pixabay
Паб.Алкоголь.Фото: pixabay

Торгово-промислова палата (ТПП) заявила, що з 23 грудня Україна припинила експорт алкогольних напоїв під назвами коньяк, арманьяк, граппа і херес.

Про це йдеться в повідомленні ТПП, передають Українські Новини.

"Враховуючи, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про зону вільної торгівлі, ТПП України припиняє видавати сертифікати на напої під назвою "коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес", - сказано в ньому.

За словами першого віце-президента ТПП Михайла Непрана, відтепер Україна буде експортувати вино ігристе і бренді, згідно з кодами класифікації зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з положенням 3 регламенту Європейського парламенту і Ради, країни походження, які можуть використовувати назви коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес, визначені відповідно як Франція, Італія та Іспанія.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році у Раді запропонували виробляти українську сировину для віскі.

В 2018 році депутати пропонували парламенту врегулювати використання в коньяку України вітчизняного коньячного спирту.

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