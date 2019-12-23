Fitch підтвердив довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків на рівні Ст.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передають Українські Новини.

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні В, прогноз "позитивний".

Водночас Fitch підвищило рейтинг життєздатності (VR) Приватбанку до b з b-, підтвердило рейтинги b - трьох інших державних банків і видалило VR всіх чотирьох банків з списку на можливе підвищення.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до В.

Раніше агентство Fitch дало прогноз курсу національної валюти України, а також підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Києва і Харкова в іноземній і національній валютах на рівні B-.