підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Fitch підтвердив довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків
23 грудня 2019, понеділок, 16:49 5
Економіка 2019-12-23T17:35:21+02:00
Українські Новини
Fitch підтвердив довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків

Fitch підтвердив довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків

Ярина Вацяк
Банки, Fitch, Укрексімбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків на рівні Ст.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передають Українські Новини.

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку на рівні В, прогноз "позитивний".

Водночас Fitch підвищило рейтинг життєздатності (VR) Приватбанку до b з b-, підтвердило рейтинги b - трьох інших державних банків і видалило VR всіх чотирьох банків з списку на можливе підвищення.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до В.

Раніше агентство Fitch дало прогноз курсу національної валюти України, а також підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Києва і Харкова в іноземній і національній валютах на рівні B-.

Більше новин про: Банки Fitch Укрексімбанк Укргазбанк Ощадбанк Приватбанк

Архів
Новини
Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв 18:19
ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири 18:16
ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року 17:37
Запрацювавший Е-кабінет унеможливлює хабарі при малому будівництві, – Гончарук 17:31
Справу про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом передано в суд 17:17
більше новин
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok