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23 грудня 2019, понеділок, 15:13 77
Зовнішня політика 2019-12-23T15:28:39+02:00
Українські Новини
Росія запустила потяги через Керченську протоку

Росія запустила потяги через Керченську протоку

Ярина Вацяк
Керченська протока, Путін, Потяги, окупація Криму, українсько-російські відносини, Керченський міст
Керченський міст. Фото: beztabu.net
Керченський міст. Фото: beztabu.net

Росія відкрила рух по залізничній частини мосту через Керченську протоку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Росії Володимира Путіна, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Путін взяв участь у церемонії відправлення швидкого пасажирського потягу за маршрутом "Санкт-Петербург - Севастополь", який першим прибуде в анексований Росією Крим по мосту.

Перед церемонією відкриття Президент Росії проїхав в кабіні машиніста по мосту, оглянув ділянку залізниці та поспілкувався з будівельниками-мостовиками.

Транспортний перехід складається з паралельно розташованих автомобільної та залізничної гілок.

Рух вантажних поїздів Росія планує відкрити улітку 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС хоче запровадити санкції проти 6 причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше у ЄС заявили, що будівництво Керченського мосту ізолює Крим від України. Зазначено, що міст обмежує проходження суден через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі.

Раніше Путін приїхав до окупованого Крим відкривати Керченський міст.

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