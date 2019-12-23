Росія запустила потяги через Керченську протоку

Росія відкрила рух по залізничній частини мосту через Керченську протоку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Росії Володимира Путіна, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Путін взяв участь у церемонії відправлення швидкого пасажирського потягу за маршрутом "Санкт-Петербург - Севастополь", який першим прибуде в анексований Росією Крим по мосту.

Перед церемонією відкриття Президент Росії проїхав в кабіні машиніста по мосту, оглянув ділянку залізниці та поспілкувався з будівельниками-мостовиками.

Транспортний перехід складається з паралельно розташованих автомобільної та залізничної гілок.

Рух вантажних поїздів Росія планує відкрити улітку 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС хоче запровадити санкції проти 6 причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше у ЄС заявили, що будівництво Керченського мосту ізолює Крим від України. Зазначено, що міст обмежує проходження суден через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі.

Раніше Путін приїхав до окупованого Крим відкривати Керченський міст.