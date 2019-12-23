"Наш край" здобув перемогу на выборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – прес-служба

За підсумками паралельного підрахунку голосів, на перших виборах депутатів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) за партійними списками здобули представники партії "Наш край". Про це повідомила прес-служба партії. Вибори до ОТГ за партійними списками проходили 22 грудня лише в Полтавській області в Зіньківську міську об’єднану територіальну громаду. Список "Нашого краю" здобув підтримки 29% виборців (8 з 22 мандатів у раді). По 3 мандати отримали представники Соціал-демократичної партії (12%), Аграрної партії (11%), "Рідного міста" (12%) та "Слуги народу" (9%), по 2 місця — "Самопомочі" (7%), "Батьківщини" (7%) та "Укропу" (6%). 22 грудня 2019 року відбулися перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори — у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.