"Наш край" здобув перемогу на выборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – прес-служба

"Наш край" здобув перемогу на выборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію

За підсумками паралельного підрахунку голосів, на перших виборах депутатів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) за партійними списками здобули представники партії "Наш край".

Про це повідомила прес-служба партії.

Вибори до ОТГ за партійними списками проходили 22 грудня лише в Полтавській області в Зіньківську міську об’єднану територіальну громаду. Список "Нашого краю" здобув підтримки 29% виборців (8 з 22 мандатів у раді).

По 3 мандати отримали представники Соціал-демократичної партії (12%), Аграрної партії (11%), "Рідного міста" (12%) та "Слуги народу" (9%), по 2 місця — "Самопомочі" (7%), "Батьківщини" (7%) та "Укропу" (6%).

22 грудня 2019 року відбулися перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори — у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.