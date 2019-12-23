Голова Інституту нацпам'яті вважає протидію російської гібридної агресії пріоритетом роботи інституту

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає протидію російської гібридної агресії пріоритетом роботи інституту.

Про це він повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

"І останній великий пріоритет – це протидія російської гібридної агресії в Україні. Це стосується боротьби з дезінформацією, міфами, якими нас намагаються щедро постачати противники", - сказав він.

Серед пріоритетів діяльності інституту Дробович також виділив декомунізацію, зусилля на міжнародній арені щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, завершення створення Музею "Революції гідності" і меморіалу Небесної сотні, посилення культурного суспільного діалогу.

Одним із способів посилення культурного діалогу він назвав створення мобільних додатків та ігор з історії України, які, на думку Дробовича, повинні викликати інтерес громадян до таких тем.

Крім цього, очікується проведення симпозіумів і шкільних діалогів з аналізу політичних текстів за методологією Інституту Аспена в Києві (The Aspen Institute Kyiv), випускником якого є Дробович (програма "Цінності і суспільство").

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня Кабінет Міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.