Україна знизила запаси газу в підземних сховищах

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 21 грудня на 10,9%, або на 2 370 млн куб. м, до 19,415 млрд куб. м газу з початку сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 33%, або на 4,814 млрд куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2018 року (14,601 млрд куб. м).

З початку грудня (станом на 21 грудня) Україна імпортувала 148,594 млн куб. м газу: 72,456 млн куб. м - через Словаччину, 56,293 млн куб. м - через Угорщину, 19,842 млн куб. м - через Польщу.

Власний видобуток з початку грудня склав 1 185,933 млн куб. м, транзит - 5 753,831 млн куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

Станом на 2 листопада запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку сезону закачування 5 квітня запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.

Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року із запасами 8 745 млн куб. м газу.