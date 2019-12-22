Рух авто по Шулявському мосту планують запустити наступного тижня

Київ має намір запустити рух автомобілів по Шулявському мосту до 29 грудня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом вже в кінці наступного тижня", - написав він.

Кличко зазначив, що 22 грудня будівельники почали асфальтувати шляхопровід і що підрядник гарантує 10 років експлуатації покриття.

За словами мера, 23-26 грудня працівники будуть асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Після відбудуться технічні випробування шляхопроводу, встановлять спеціальне обладнання, вимірювати прогини мосту і статичні і динамічні навантаження на нього.

Для випробування залучать вісім 30-тонних автомобілів, які створять максимально допустимі навантаження.

Як повідомляли Українські Новини, реконструкцію Шулявського мосту почали ще 16 березня. Реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

Тим часом біля Шулявського мосту в Києві дістали більш як 100 боєприпасів.