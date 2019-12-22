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22 грудня 2019, неділя, 18:50 4
Суспільство 2019-12-22T18:56:10+02:00
Українські Новини
Держфонд отримав кошти для забезпечення житлом ветеранів АТО і переселенців

Держфонд отримав кошти для забезпечення житлом ветеранів АТО і переселенців

Таня Войтюк
Житло, Ветерани АТО, ООС, ВПО
Житлова програма для ветеранів АТО. Фото: infinica.ru
Житлова програма для ветеранів АТО. Фото: infinica.ru

На рахунки державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" надійшли кошти, які передбачені на програми забезпечення житлом ветеранів АТО/ООС і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), в той час як на житло для молодих сімей хочуть виділити 23,4 млн гривень.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПЛ Оксана Коляда у себе на сторінці Facebook.

"Щойно Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтвердила, що кошти на рахунку Держмолодьжитло поступили. Я дякую нашій команді в уряді за непохитну позицію, що ці програми для забезпечення житлом ветеранів та внутрішньо переміщених осіб надзвичайно важливі і повинні бути профінансовані", - написала вона.

Раніше Українські Новини писали, як отримати компенсацію від держави за умовами програми "Доступне житло", а Мінсоцполітики розповіли, які доходи не потрібно декларувати при оформленні субсидії.

Тим часом Зеленський заявив, що переселенцям з Донбасу необхідно надати житло.

 

 
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