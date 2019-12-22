Яку шкоду авокадо може завдати планеті і чим українці можуть його замінити

Інтерес до авокадо росте все більше з кожним роком. М'якоть авокадо багата важливими вітамінами і мінеральними речовинами. Останнім часом з'явилося багато статей про користь авокадо і про те, що без нього не обійтися. Доктор Євген Комаровський заявив, що головна шкода авокадо не для окремо взятої людини, а для планети Земля в цілому.

Про це він розповів у відео на сторінці в Facebook.

"Потрібно розуміти, що окремий продукт не може бути хорошим або поганим. Крім харчування важливий і ваш спосіб життя. Якщо ви їсте авокадо і більше п'яти хвилин в день дивіться політичні новини по телевізору - для вас немає корисних продуктів. Якщо ви не займаєтеся спортом, якщо у вашому житті немає відпочинку, щастя, кохання, друзів - ніяким авокадо ви життя не зміните", - сказав він.

За словами Комаровського, авокадо непоганий продукт, однак нічого унікального в ньому немає.

"Повірте, якщо ви польєте квашену капусту соняшниковою олією і з'їсте це разом з горіхами і смаженою картоплею, то ви отримаєте ті ж мікроелементи, що містяться в авокадо. Так, дійсно, якщо замість м'яса ви будете їсти авокадо, то у вас буде знижуватися рівень холестерину, але це корисно не для всіх", - каже Комаровський.

Також доктор вважає, що головна проблема авокадо - це його шкода не для окремо взятої людини, а для планети Земля в цілому.

"Дерево, з якого зривають авокадо, дуже примхливе. Воно росте тільки в певних умовах, боїться вітру, контрастів температур і вимагає величезної кількості води для поливу. Тому його вирощують в строго певних регіонах, але найбільше в Мексиці, Бразилії та на Гаваях. Для цього вирубують дерева і використовують усю доступну воду, щоб ви отримали цей продукт. Природно, це має великий вплив на екологію. Можна провести аналогію між авокадо і пальмовою олією, тому що немає нічого поганого в пальмовому маслі, але для того, щоб засадити пальмами ділянку і отримати урожай, вирубують у величезній кількості тропічні ліси. Тому авокадо і пальмова олія - близькі явища, вони не шкідливі конкретним людям, але шкідливі для екології", - резюмував він.







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