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22 грудня 2019, неділя, 12:14 33
Суспільство 2019-12-22T14:15:02+02:00
Українські Новини
Пам'ятник Карлу Марксу перейменували у болгарського поета в рамках декомунізації

Пам'ятник Карлу Марксу перейменували у болгарського поета в рамках декомунізації

Валерия Драгомирова
Декомунізація, Христо Ботев, Карл Маркс, Холмськ
Пам'ятник Карлу Марксу. Фото: bessarabiaua
Пам'ятник Карлу Марксу. Фото: bessarabiaua

У Холмську Арцизького району пам'ятник Карлу Марксу перейменували у болгарського поета в рамках декомунізації. Про це повідомляє "bessarabiaua".

Арцизький район в 2016 році підійшов до питання декомунізації з властивим йому бессарабським гумором. У Холмському, наприклад, жителі схвилювалися, як бути з місцевим пам'ятником основоположнику наукового комунізму Карлу Марксу.

Після громадських слухань, де жителі населеного пункту розділилися у цьому питанні майже порівну, керівництво села вирішило питання блискуче. Сільська рада прийняла постанову – перейменувати бюст Карла Маркса в пам'ятник Христо Ботеву, болгарському поету і національному герою. При цьому сам вигляд бюсту анітрохи не змінився – його лише покрили мідної фарбою і поміняли табличку.


У вересні 2019 року пам'ятник знову облагородили, але після косметичного ремонту, за інформацією селян, бюст Карла Маркса-Христо Ботева поки без таблички.

У тому ж 2016 році Арцизька міськрада, перейменувала 16 вулиць та один провулок, зберігши назву вулиці Карла Маркса. Жителі Арциза пояснювали це тим, що місто засноване німецькими колоністами і наявність такої вулиці – це своєрідна данина пам'яті.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі пам'ятник Володимиру Леніну, який за законом про декомунізацію підлягав знесенню, переробили на постамент п'ятого президента Петра Порошенка.

Раніше на Луганщині замість пам'ятника Леніну встановили Чиполіно.

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