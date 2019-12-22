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22 грудня 2019, неділя, 11:21 1
Вибори 2019-12-22T11:22:47+02:00
Українські Новини
У 23 регіонах країни проходять вибори в ОТГ: є порушення

У 23 регіонах країни проходять вибори в ОТГ: є порушення

Валерия Драгомирова
Нацполіція, порушення, Вибори в ОТГ
Вибори. Фото: kp
Вибори. Фото: kp

У неділю, 22 грудня, проходять місцеві вибори в об'єднані територіальні громади в 23 регіонах країни. З початку передвиборчої кампанії зареєстровано 47 порушень. Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Заступник голови Нацполіції повідомив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій.

Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону.

За словами Фацевича, з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов'язаних з виборчим процесом. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 14 фактів, підкупом виборців - 5 і фальсифікація виборчих документів - 4 факти.

За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського хоче провести вибори на Донбасі одночасно з всеукраїнськими місцевими виборами.

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