У США роблять коктейль у вигляді малюка Йоди

В американському барі Sheridan, що в місті Міннеаполіс, придумали коктейль у вигляді маленького Йоди. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Mashable.



Йода - герой популярної саги про космічні війни. Повідомляється, що коктейль зроблений з джина, соку лайма, сиропу, вишні (для очей) і бренді. Також часточки лайма використовували, щоб зобразити вуха, і закріпили їх зубочистками.



Зазначається, що даний коктейль — тимчасова пропозиція, а для того, щоб його спробувати, потрібно зробити попереднє замовлення.

Автором напою вважається бармен Кріс Хернер. Подають напій у келиху для шампанського. Його ніжка обгорнута серветкою — як ніби це вбрання майбутнього джедая.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції випустять посуд із "Зоряними війнами".



Раніше Іван Федоров став героєм "Зоряних воєн". Фотографія швидко знайшла своїх шанувальників і була розтиражована в соцмережах.