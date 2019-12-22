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22 грудня 2019, неділя, 10:05 5
Життя 2019-12-22T10:06:34+02:00
Українські Новини
У США роблять коктейль у вигляді малюка Йоди

У США роблять коктейль у вигляді малюка Йоди

Валерия Драгомирова
США, Коктейль, Малюк Йода, Йода
Йода. Скріншот: YouTube/Looper Росія
Йода. Скріншот: YouTube/Looper Росія

В американському барі Sheridan, що в місті Міннеаполіс, придумали коктейль у вигляді маленького Йоди. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Mashable.


Йода - герой популярної саги про космічні війни. Повідомляється, що коктейль зроблений з джина, соку лайма, сиропу, вишні (для очей) і бренді. Також часточки лайма використовували, щоб зобразити вуха, і закріпили їх зубочистками.

Зазначається, що даний коктейль — тимчасова пропозиція, а для того, щоб його спробувати, потрібно зробити попереднє замовлення.

Автором напою вважається бармен Кріс Хернер. Подають напій у келиху для шампанського. Його ніжка обгорнута серветкою — як ніби це вбрання майбутнього джедая.

 
 
 
 
 
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We’ve reached peak internet over here at the Sheridan Room with our #babyyoda gimlet.

Публикация от The Sheridan Room (@thesheridanroom)

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