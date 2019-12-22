У США роблять коктейль у вигляді малюка Йоди

В американському барі Sheridan, що в місті Міннеаполіс, придумали коктейль у вигляді маленького Йоди. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Mashable.Йода - герой популярної саги про космічні війни. Повідомляється, що коктейль зроблений з джина, соку лайма, сиропу, вишні (для очей) і бренді. Також часточки лайма використовували, щоб зобразити вуха, і закріпили їх зубочистками. Зазначається, що даний коктейль — тимчасова пропозиція, а для того, щоб його спробувати, потрібно зробити попереднє замовлення. Автором напою вважається бармен Кріс Хернер. Подають напій у келиху для шампанського. Його ніжка обгорнута серветкою — як ніби це вбрання майбутнього джедая. Посмотреть эту публикацию в Instagram We’ve reached peak internet over here at the Sheridan Room with our #babyyoda gimlet. Публикация от The Sheridan Room (@thesheridanroom) 19 Дек 2019 в 2:29 PST Як повідомляли Українські Новини, у Франції випустять посуд із "Зоряними війнами". Раніше Іван Федоров став героєм "Зоряних воєн". Фотографія швидко знайшла своїх шанувальників і була розтиражована в соцмережах.