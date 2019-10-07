Во Франции выпустят посуду со "Звездными войнами"

Французский производитель посуды Le Creuset выпустил линейку продуктов, посвященную "Звездным войнами". Об этом передает Youtube канал Star Wars x Le Creuset Collection.\r\nОмечается, что такая посуда будет доступна с 1 ноября, и включает в себя 8 новинок. Поклонники фильма "Звездные войны" смогут узнать на посуде многих героев.\r\n \r\nТак, на крышке жаровни "Roaster Signature Car Han Solo" можно увидеть Хана Соло из "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", которая будет стоить $450.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСкриншот:twitter\/FHEMag\r\nРаботы R2-D2, C-3PO и BB-8 изображены в виде небольших кастрюль Mini Cocottes по $ 30 долларов каждая, которые можно использовать для приготовления меньших блюд.\r\nСкриншот:twitter\/FHEMag\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКруглая металлическая кастрюля "Дарт Вейдер" будет стоить $ 395.\r\nСкриншот:twitter\/FHEMag\r\nСамым дорогим продуктом в линейке будет чугунная кастрюля "Tatooine Round", за нее придется отдать $ 900. На ее создание авторов вдохновил одноименный пустынный остров, известный во Вселенной "Звездных войн". Таких кастрюль будет выпущено всего 9.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее акционерное общество "Укрзализныця" рассматривало возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные.\r\nКроме того, в Таллине запретили использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.