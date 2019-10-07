Во Франции выпустят посуду со "Звездными войнами"

Французский производитель посуды Le Creuset выпустил линейку продуктов, посвященную "Звездным войнами". Об этом передает Youtube канал Star Wars x Le Creuset Collection.

Омечается, что такая посуда будет доступна с 1 ноября, и включает в себя 8 новинок. Поклонники фильма "Звездные войны" смогут узнать на посуде многих героев.

Так, на крышке жаровни "Roaster Signature Car Han Solo" можно увидеть Хана Соло из "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", которая будет стоить $450.

Скриншот:twitter/FHEMag

Работы R2-D2, C-3PO и BB-8 изображены в виде небольших кастрюль Mini Cocottes по $ 30 долларов каждая, которые можно использовать для приготовления меньших блюд.

Скриншот:twitter/FHEMag

Круглая металлическая кастрюля "Дарт Вейдер" будет стоить $ 395.

Скриншот:twitter/FHEMag

Самым дорогим продуктом в линейке будет чугунная кастрюля "Tatooine Round", за нее придется отдать $ 900. На ее создание авторов вдохновил одноименный пустынный остров, известный во Вселенной "Звездных войн". Таких кастрюль будет выпущено всего 9.

Как сообщали Українські Новини, ранее акционерное общество "Укрзализныця" рассматривало возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные.

Кроме того, в Таллине запретили использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.