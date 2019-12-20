підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 20:27 22
Суспільство 2019-12-20T21:45:02+02:00
Українські Новини
У столичному нічному клубі розпочався корпоратив "Слуг народу", - ЗМІ

У столичному нічному клубі розпочався корпоратив "Слуг народу", - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Кабмін, Офіс Президента України, Слуга народу, корпоратив
Корпоратив. Фото:
Корпоратив. Фото: "Страна

Депутати фракції "Слуги народу" підтягуються на новорічну вечірку, яка почалася в 20:00 в нічному клубі CHI, що на Парковій дорозі, 16. Про це повідомляє "Страна".

Зазначається, що місце проведення корпоративу - це колишня вертолітний майданчик Януковича.

Клуб вже закритий на спецобслуговування. Всередину нього пропускають тільки за посвідченнями депутата. Прибулих перевіряють за списками.

За інформацією видання, в CHI запросили близько 500 осіб. Очікується, що на свято приїдуть президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Богдан із заступниками Андрієм Смирновим і Кирилом Тимошенко, а також прем'єр-міністр Олексій Гончарук.


На вечірці виступатимуть зірки, серед яких співачка Тіна Кароль і Jerry Heil. За словами кореспондента, ведуча заходу - Катя Осадча.

Як повідомляли Українські Новини, новорічний корпоратив "Слуг народу", Офісу президента і Кабміну обійдеться в мільйон гривень.

За словами Корнієнка, фінансувати вечірку будуть спонсори партії, тобто підприємці, які жертвують партії фінанси на їх роботу.

Більше новин про: Кабмін Офіс Президента України Слуга народу корпоратив

Архів
Новини
Шістеро людей продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі 21:22
В суботу в Україні пройдуть дощі, температура від -6 до +14 20:53
У столичному нічному клубі розпочався корпоратив "Слуг народу", - ЗМІ 20:27
Чоловіка засудили до 10 років в'язниці за спробу підірвати залізницю в Харкові 20:05
Екс-депутатові Ради Полякову повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві 19:36
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ 11:00
Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає" 12:36
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
більше новин
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok