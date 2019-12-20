У столичному нічному клубі розпочався корпоратив "Слуг народу", - ЗМІ

Депутати фракції "Слуги народу" підтягуються на новорічну вечірку, яка почалася в 20:00 в нічному клубі CHI, що на Парковій дорозі, 16. Про це повідомляє "Страна".

Зазначається, що місце проведення корпоративу - це колишня вертолітний майданчик Януковича.

Клуб вже закритий на спецобслуговування. Всередину нього пропускають тільки за посвідченнями депутата. Прибулих перевіряють за списками.

За інформацією видання, в CHI запросили близько 500 осіб. Очікується, що на свято приїдуть президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Богдан із заступниками Андрієм Смирновим і Кирилом Тимошенко, а також прем'єр-міністр Олексій Гончарук.



На вечірці виступатимуть зірки, серед яких співачка Тіна Кароль і Jerry Heil. За словами кореспондента, ведуча заходу - Катя Осадча.



Як повідомляли Українські Новини, новорічний корпоратив "Слуг народу", Офісу президента і Кабміну обійдеться в мільйон гривень.



За словами Корнієнка, фінансувати вечірку будуть спонсори партії, тобто підприємці, які жертвують партії фінанси на їх роботу.