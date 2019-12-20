Рада перенесла впровадження програми медгарантій для всіх видів медичної допомоги

Верховна Рада перенесла впровадження програми фінансових гарантій медичного обслуговування населення для всіх видів медичної допомоги з 1 січня на 1 квітня 2020 року.За прийняття в цілому законопроекту №2428 проголосували 297 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.Згідно з чинним законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", з 1 січня 2018 року вводиться реалізація державних медгарантий для первинної медичної допомоги, при цьому протягом 2018-2019 років реалізація медгарантий поступово вводиться для інших видів медичної допомоги, в тому числі шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, а з 1 січня 2020 року - програма реалізується для всіх видів.Прийнятим законопроектом депутати відтермінували введення програми медгарантій для інших видів медичної допомоги до 1 квітня 2020 року.Також законопроектом передбачається встановлення пільгового періоду для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства до 31 грудня 2020 року.Пільговий період буде передбачати звільнення від виконання кредиторських зобов'язань при реорганізації і необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов'язаннях, від необхідності проведення обов'язкової оцінки майна.Також до 31 грудня 2020 року передбачається спрощена процедура передачі нерухомого майна та можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу підприємств.Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Кабінет Міністрів схвалив програму медичних гарантій.Згідно з рішенням уряду, з 1 січня 2020 року триває фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги.У грудні 2017 року Кабінет Міністрів створив Національну службу здоров'я.На Нацслужбу здоров'я були покладені функції реалізації держполітики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, проведення аналізу, моніторингу та прогнозування потреб населення в медпослуги та лікарських засобах, а також замовника медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій.