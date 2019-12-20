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20 грудня 2019, пʼятниця, 18:28 11
Суспільство 2019-12-20T19:45:02+02:00
Українські Новини
Рада перенесла впровадження програми медгарантій для всіх видів медичної допомоги

Рада перенесла впровадження програми медгарантій для всіх видів медичної допомоги

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Програма фінансових гарантів, Медгарантії
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Верховна Рада перенесла впровадження програми фінансових гарантій медичного обслуговування населення для всіх видів медичної допомоги з 1 січня на 1 квітня 2020 року.

За прийняття в цілому законопроекту №2428 проголосували 297 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з чинним законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", з 1 січня 2018 року вводиться реалізація державних медгарантий для первинної медичної допомоги, при цьому протягом 2018-2019 років реалізація медгарантий поступово вводиться для інших видів медичної допомоги, в тому числі шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, а з 1 січня 2020 року - програма реалізується для всіх видів.

Прийнятим законопроектом депутати відтермінували введення програми медгарантій для інших видів медичної допомоги до 1 квітня 2020 року.

Також законопроектом передбачається встановлення пільгового періоду для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства до 31 грудня 2020 року.

Пільговий період буде передбачати звільнення від виконання кредиторських зобов'язань при реорганізації і необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов'язаннях, від необхідності проведення обов'язкової оцінки майна.

Також до 31 грудня 2020 року передбачається спрощена процедура передачі нерухомого майна та можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу підприємств.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Кабінет Міністрів схвалив програму медичних гарантій.

Згідно з рішенням уряду, з 1 січня 2020 року триває фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги.

У грудні 2017 року Кабінет Міністрів створив Національну службу здоров'я.

На Нацслужбу здоров'я були покладені функції реалізації держполітики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, проведення аналізу, моніторингу та прогнозування потреб населення в медпослуги та лікарських засобах, а також замовника медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

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