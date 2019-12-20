Британський парламент підтримав законопроект про Brexit

Сьогодні, 20 грудня, палата громад Великобританії прийняла у другому читанні законопроект, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Повідомляється, що за це рішення проголосували 358 депутатів, 234 виступили проти.

Це означає, що 31 січня, через понад три роки після референдуму, Великобританія покине ЄС на умовах так званого "впорядкованого" Brexit. Затверджений законопроект передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні.



Він також забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року. У цей період Британія вже не буде входити до ЄС, але буде дотримуватися багатьох правил блоку.



Затвердження законопроекту стало можливим після того, як консерватори отримали більшість на загальних виборах минулого тижня. Останні етапи ратифікації документа пройдуть після католицького Різдва.

Тричі — за попередньої прем'єрки Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.

Як повідомляли Українські Новини, у Британії на виборах виграла партія Бориса Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Британія заплатить близько 40-44 млрд євро за Brexit.