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20 грудня 2019, пʼятниця, 14:51 8
Силові структури 2019-12-20T14:52:20+02:00
Українські Новини
У НАБУ заявили, що обшуки на телеканалі "Думська" не пов'язані з діяльністю журналістів

У НАБУ заявили, що обшуки на телеканалі "Думська" не пов'язані з діяльністю журналістів

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Обшуки, НАБУ

Обшуки в приміщенні одеського телеканалу Думська TV не пов'язаний з діяльністю журналістів. Про причини слідчих дій у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Метою проведення слідчої дії у приміщенні, яке зараз використовує ТРК Думська, є пошук документів про передачу права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсовський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 з-за того, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих же бенефіціарних власників", - йдеться в повідомленні.

НАБУ повідомили, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування можливих зловживань посадових осіб Одеської облради при продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсовський бульвар, 13.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ проводить обшуки на одеському телеканалі "Думська TV".

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