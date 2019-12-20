У НАБУ заявили, що обшуки на телеканалі "Думська" не пов'язані з діяльністю журналістів

Обшуки в приміщенні одеського телеканалу Думська TV не пов'язаний з діяльністю журналістів. Про причини слідчих дій у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Метою проведення слідчої дії у приміщенні, яке зараз використовує ТРК Думська, є пошук документів про передачу права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсовський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 з-за того, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих же бенефіціарних власників", - йдеться в повідомленні.

НАБУ повідомили, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування можливих зловживань посадових осіб Одеської облради при продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсовський бульвар, 13.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ проводить обшуки на одеському телеканалі "Думська TV".