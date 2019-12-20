Новий керівник ПЗЗ Бевз влаштував кадрову чистку і почав з професіоналів, - джерело

Голова регіональної філії Південно-західної залізниці Григорій Бевз змушує керівників служб та їх заступників писати заяви про звільнення. Якщо ж вони не погоджуються - примусово відправляє їх у тривалі відрядження.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в керівництві ПЗЗ.

"Бевз почав звільняти тих людей, які перевіряли його минулу діяльність як керівника Південно-Західної залізниці та на підставі чого йому винесли 2 догани. У 2017 році суд визнав, що догани законні. Це класична помста, оскільки це фахівці і професіонали, які працюють багато років. Це люди, які керують службами, а також їх заступники. Він викликає по дві, по три людини в кабінет і, не соромлячись, каже, що вони йому не потрібні, що у нього термін до кінця контракту 3 місяці і йому потрібно багато чого встигнути, а для цього потрібно завести своїх людей", - сказав співрозмовник.

За його словами, якщо люди відмовляються звільнятися, Бевз примусово відправляє їх у відрядження.

"Вже є накази, що по співробітників відправляють у відрядження в крайні точки України для того, щоб примусити їх написати заяви про звільнення за власним бажанням", - зазначив він.

На даний момент налічується близько 30 чоловік, які вже звільнені і яких змушують звільнитися.

"Підтвердженням цього є відеозвернення керівника служби воєнізованої охорони, якого Бевз змушує звільнитися. На даний момент його відправили у відрядження і замість нього привели свою людину - стрілочника 5 розряду. Незважаючи на те, що за відсутності керівника його обов'язки повинні виконувати заступники, Бевз призначив на цю генеральську посаду людину, яка працює на залізниці два дні. І такі порушення по всім службам. Керівник "Укрзалізниці" сам викликає Бевза і дає вказівки всіх звільнити. У них обох єдина позиція ", - підкреслив співрозмовник в ПЗЗ.

Крім того, новий керівник ПЗЗ поставив у своєму кабінеті електронні замки, щоб ніхто не міг потрапити в кабінет без його дозволу, а також відключив алкотестери контролю співробітників, які були встановлені при минулому керівництві і давали позитивний результат щодо викорінення алкозалежності.

Як повідомляли Українські Новини, керівництво Служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці" звернулося з листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Наглядової ради "Укралізниці" Шевкі Аджунеру з проханням усунути нового директора ПІВДЕННО-західної залізниці Григорія Бевза і відреагувати на його погрози в адресу керівництва служби.