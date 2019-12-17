Служба воєнізованої охорони ПЗЗ просить Гончарука відсторонити нового директора Бевза і відреагувати на його погрози на адресу керівництва служби

Керівництво Служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці" звернулося з листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука і голови наглядової ради "Укралізниці" Шевкі Аджунеру з проханням відсторонити нового директора Південно-Західної залізниці Григорія Бевза та відреагувати на його погрози на адресу керівництва служби.

Про це йдеться в листі керівників підрозділів воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

Лист до прем'єра та голови Наглядової ради УЗ підписали 40 керівників підрозділів воєнізованої охорони.

Вони звертають увагу влади на те, що після призначення, а саме 11 грудня Бевз почав протиправні дії відносно керівництва служби воєнізованої охорони.

"Усі факти незаконних вказівок і доручень Бевза зафіксовані і передані в правоохоронні органи. У той же час Бевз здійснює тиск для звільнення з посади начальника служби воєнізованої охорони Василя Левицького та його заступників, з метою призначення на ці посади "своїх" людей ", - йдеться в листі.

Керівники підрозділів воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці попередили Гончарука і Аджунеру про те, що в разі звільнення Левицького та його заступників, вони також звільняться, що неминуче призведе до відсутності контролю за станом використання вогнепальної зброї, відсутності надійної охорони вантажів (в тому числі небезпечних) на станціях і надійної охорони об'єктів стратегічного значення УЗ, а також до розкрадання майна інфраструктури.

"Бевз на зустрічі повідомив, що він тут на півроку і не збирається довго засиджуватися. Питання заробити гроші і щоб я йому не заважав в цьому. Я з цим не погодився. Він запропонував мені звільнитися і звільнити моїх заступників. Я теж на це не погодився, оскільки це зрада моїх колег. Бевз почав погрожувати. Ми передали ці матеріали в правоохоронні органи, оскільки є аудіозаписи погроз", - повідомив Українським Новинам Левицький.

Він додав, що на зустрічі з керівниками підрозділів воєнізованої охорони було прийнято рішення написати відкрите звернення до прем'єра та голови Наглядової ради УЗ.

"Всі висловили мені підтримку. Я дуже вдячний цьому ", - зазначив Левицький.

Він підкреслив, що всі хто підписалися під листом просять Гончарука звернути увагу на ці факти, розібратися в ситуації, доручив припинити тиск і повернув в робоче поле Бевза або" прийняв рішення про його відсторонення, тому що це людина, яка прийшла просто "скосити бабло" за півроку.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава ПЗЗ Роман Веприцький впевнений, що глава" Укрзалізниці "Євген Кравцов представляє інтереси олігархічних груп.

Нагадаємо, у 2018 році проект "Залізниця без корупції" звинуватив Бевза в приховуванні своїх доходів.

Також журналісти з'ясували, що, незважаючи на заняття державної посади Бевз продовжував володіти часткою в приватному ТОВ" Дослідно-механічний завод "Карпати".

Серед інших співвласників ТОВ "ДМЗ" Карпати "називали Євгена Погребняка і Анатолія Алексєєнка. Підприємство спеціалізується на будівництві піввагонів, зерновозів, резервуарів і підйомників.