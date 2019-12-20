Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній несе повну відповідальність за релігійний розкол після отримання Томосу. Замість відстоювання незалежної церкви він навіть почав поминати Російського патріарха Кіріла під час богослужінь. Про це заявив патріарх Філарет в інтерв’ю "Фактам ICTV". Так, Київський патріархат вийшов із ПЦУ 20 червня через те, що остання, попри отримання Томосу, не стала незалежною.

"Українська церква потрапила у повну залежність від Вселенського патріарха. З цим погодитися я не можу. Наприклад, Синод ПЦУ прийняв рішення змінити звершення божественної літургії. Не за нашою традицією (українсько-слов’янською), а вже за грецькою. Чому ти, українець, не дотримуєшся української традиції, а переходиш на грецьку?.. Також вони скоротили літургію, хоча українська традиція зовсім інша. Зрозумійте, це важливо для церкви", - апелює предстоятель Київського патріархату до Епіфанія.

Філарет вважає, що відповідальність за ситуацію повинен нести саме предстоятель ПЦУ.

"Він підпорядкувався Константинопольському патріарху, розділивши єдину велику церкву - зокрема, Київський патріархат. То той, хто розділив, той і винуватий. Хто підпорядкувався іншому патріарху, той і винуватий у розділенні", - каже священнослужитель.

Щодо чуток начебто він підігрує російській церкві патріарх Філарет сказав, що не збирався вносити розкол на користь когось іншого.

"Москві Київський патріархат не підпорядковується: як ми були відокремлені від неї, такими й лишаємося. Інша річ, що розділення, яке відбулося у Православній церкві України після отриманням Томосу, - на користь Московському патріархату. Хто винуватий у цьому? Патріарх Філарет?.. Я служу українській церкві, українській державі, українському народу. З самого початку. І не зраджую. І Москва анафему проголосила мені, а не Епіфанію… А позицію "аби не Москві, підпорядковуватися можна будь-кому" ми не розділяємо. Вона і антицерковна, і антидержавна. Ми відстоюємо незалежну автокефальну українську церкву й незалежну українську державу. Оце наша позиція. Ми проти будь-якого рабства", - заявив патріарх Філарет.

Зокрема, він дав оцінку діям Епіфанія, який під час богослужінь почав поминати російського патріарха Кіріла.

"Я йому радив цього не робити, бо український народ - проти. Та Епіфаній поминає того патріарха, який його не визнав і ніколи не визнає. Українського патріарха Філарета, який його породив, не поминає. А Московського патріарха Кіріла поминає. Чому поминає? Тому що Вселенський патріарх дав йому таку вказівку", - цитують Філарета "Факти ICTV".