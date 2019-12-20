НАБУ проводить обшуки на одеському телеканалі "Думська TV"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у п'ятницю проводить обшуки в приміщенні одеського телеканалу "Думська TV".

Про це повідомив творець сайту dumskaya.net Петро Обухів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як же швидко нова влада пішла по граблях Януковича... Зараз НАБУ проводить обшуки і вилучає сервери на телеканалі "Думська TV". Ось така свобода слова", - повідомив він.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

У своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що обшуки пов'язані з його конфліктом з директором НАБУ Артемом Ситником.

Як повідомляли Українські Новини, в Українській асоціації футболу проводить обшуки НАБУ.