Арахамія збирає підписи "Слуг народу", щоб в буфеті Ради почали продавати спиртне, - ЗМІ

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія хоче провести у Верховній Раді голосування за дозвіл торгувати в парламентському буфеті спиртними напоями. Про це повідомляє Telegram-канал народного депутата тієї ж фракції Олександра Качури "Правда Качури", передає "Страна".

Власник каналу призводить скріншот з месенджера (судячи по оформленню, це WhatsApp) з повідомленням від Арахамии, в якому той дає вказівку як і за що голосувати.

"Колеги, завтра потрібні голоси. Будемо голосувати за скасування постанови ВРУ про заборону торгівлі спиртними напоями у буфеті", - сказано в повідомленні.

Качура відзначив з іронією, що перед Новим роком нардепам пропонують закрити надзвичайно важливий для життя України питання.

Скріншот: Telegram/ Правда Качури

Як повідомляли Українські Новини, буфеті Верховної Ради подорожчала їжа.

А от три роки тому в меню депутатів Ради з'явилися тигрові креветки і знизилися ціни.