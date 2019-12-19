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19 грудня 2019, четвер, 16:45 7
Суспільство 2019-12-19T17:09:55+02:00
Українські Новини
У 2020 році в Україні з'являться нові закордонні бренди, серед яких буде шведська IKEA

У 2020 році в Україні з'являться нові закордонні бренди, серед яких буде шведська IKEA

Елизавета Кесельман
Міжнародні бренди, Закордонні магазини, ІКЕА
Торговий центр.Фото: pixabay
Торговий центр.Фото: pixabay

Консалтингова компанія "Українська торгова гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що у 2020 році на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в поточному році український ринок поповнився 9 міжнародними операторами.

Перші магазини відкрили:

  • The North Face (верхній одяг, взуття),
  • PennyBlack (одяг), Supreme (одяг),
  • Decathlon (товари для спорту),
  • Pylones (магазини сувенірів),
  • Escada (одяг та аксесуари).

В 2020 році, серед інших, очікується відкриття перших магазинів шведської IKEA, російського бренду Funday (одяг), французької The Kooples (одяг і взуття).

Як повідомляли Українські Новини, мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) має намір відкрити інтернет-магазин в Україні навесні 2020 року. Дата і місце відкриття фізичного магазину мережі не називається.

Також виробник і продавець спортивних товарів компанія Decathlon, що входить в Auchan Group (Франція), мала намір відкрити перший магазин в Petrovka Retail Park в Києві 23 березня.

Крім того, у 2018 році в Києві незначно підвищилася вакантність в ТРЦ.

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