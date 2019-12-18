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  • Розгромили вагон: через футбольних фанатів доводилося зупиняти поїзд "Ніжин-Київ"
18 грудня 2019, середа, 22:51 5
Події 2019-12-18T23:09:19+02:00
Українські Новини
Розгромили вагон: через футбольних фанатів доводилося зупиняти поїзд "Ніжин-Київ"

Розгромили вагон: через футбольних фанатів доводилося зупиняти поїзд "Ніжин-Київ"

Анна Рудык
Електричка, напад на поїзд, хуліганство
Розгром вагона електрички. Фото: прес-служба
Розгром вагона електрички. Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

На вихідних футбольні вболівальники розгромили вагон приміського поїзда № 6929, який слідував за маршрутом Ніжин — Київ. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, повідомляється, що хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди і фаєри.

Крім того, машиністу довелося зупинити поїзд на станції Бобровиця і викликати поліцію. Через інцидент поїзд затримався на 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття правоохоронців. За попередніми оцінками, збитки "Укрзалізниці" — близько 40 тисяч гривень.

Розгром вагона електрички. Фото: прес-служба Розгром вагона електрички. Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

Також у прес-службі підприємства розповіли, що всього за 11 місяців 2019 року залізничники зафіксували 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків вплинули на безпеку руху поїздів. Решта — розфарбування вагонів як зовні, так і всередині.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві зловили хуліганів, які влітку тормознули електричку і закидали пасажирів камінням.

Раніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

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