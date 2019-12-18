Кабмін призначив держсекретарем Мінцифри Маковського

Кабінет Міністрів призначив державним секретарем Міністерства цифрової трансформації Дмитра Маковського, який з 15 листопада тимчасово виконував обов'язки держсекретаря міністерства. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що Маковський працює у сфері електронного управління протягом десяти років, має досвід реалізації проектів як на місцевому, так і на державному рівнях, є фахівцем високого рівня, що дозволило йому перемогти в конкурсі на посаду держсекретаря.

У Державному агентстві з питань електронного уряду Маковський обіймав посаду директора генерального департаменту цифровий трансформації, а в Минцифры керував директоратом публічних послуг.

З цим призначенням повністю сформована команда вищого керівництва міністерства.

Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Кабмін звільнив держсекретаря Мінцифри Олександра Риженко і призначив в.о. держсекретаря Маковського. Риженко звільнений за власним бажанням.

Також Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу про можливих зловживаннях державного секретаря Кабінету Міністрів Володимира Бондаренка.