У парламенті вимагають звільнити Ситника, - ЗМІ

Депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають звільнення директора НАБУ Ситника, визнаного судом винним у вчиненні корупційних дій.

Депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають відставки директора НАБУ Артема Ситника, визнаного рішеннями судів винним у корупції, а саме елітному відпочинку на мисливській базі, за який неодноразово платила інша особа.

Так сьогодні під час пленарного засідання народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни закликав Ситника піти у відставку, а якщо він цього не зробить - це, на думку депутата, має ініціювати Верховна Рада і Президент. "У козаків були гарні традиції - за корупцію там сікли. Сьогодні в Україні з’явився ще один офіційний корупціонер. Це була б не новина, якби це б не був директор Національного антикорупційного бюро України. Пан Артем Ситник визнаний винним судом, апеляційною інстанцією, корупціонером, отримав за це адміністративний вирок за те, що отримував подарунки, відпочинок і розваги безкоштовно. На жаль, пан Ситник замість боротьби з корупцією отримує сите життя, і за ще радянськими традиціями - "з чим борешся, те і маєш", - заявив Гончаренко. - Я думаю, що пан Ситник має піти зі своєї посади негайно. Якщо у нього є честь та гідність, він має це зробити сам, за власним бажанням. Якщо їх немає, то має втрутитись держава, Верховна Рада і Президент України, і звільнити Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України", повідомляє "БігМір".

Також 16 грудня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав звернення до антикорупційного комітету щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним у корупційних діях. Депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що "Вперше в країні виникла колізія, коли директор Національного антикорупційного бюро рішенням суду визнаний корупціонером. Рішення опубліковане, вступило в силу, і комітет з правоохоронної діяльності не може залишатись осторонь і зобов’язаний відреагувати - або направити звернення до пана Ситника з пропозицією добровільно піти у відставку, або запропонувати парламенту проголосувати постанову про звернення про відставку".

Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу та залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року відносно Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово сплачували інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, дані до цього реєстру щодо Ситника Артема Сергійовича мають бути внесені протягом 3-х робочих днів, тобто крайній термін такого внесення спливає сьогодні, 18 грудня.