В шахті Донбасу стався обвал, під завалом може бути людина

У підконтрольній Україні частині Донецької області на шахті р. Вугледар стався обвал, повідомив у Facebook народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у середу, 18 грудня.

Обвал стався на шахті Південнодонбаська №1.

"Сьогодні о 1:35 на шахті Південнодонбаська №1 стався обвал. Про це телефоном повідомив голова ППО НПГУ шахтоуправління Євген Марусенко", - йдеться в повідомленні.

За словами Марусенко, обвал стався в східному польовому магістральному конвеєрному штреку горизонту 355 м.

В зоні обвалу знаходився один чоловік - тривають пошуки. Станом на 11:45 шахта не працює. Тривають рятувальні роботи.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні в Донецькій області близько Торецка на шахті "Центральна" стався обвал, в результаті чого загинув гірник. У грудні також в Торецке на шахті з-за обвалу породи загинув гірник. Решта 7 гірників, які працювали на ділянці, самостійно покинули місце аварії