В Донецкой области на шахте произошел обвал, есть погибший

В Донецкой области около Торецка на шахте "Центральная" произошел обвал, в результате чего погиб горняк.\r\nОб этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).\r\n"На шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. 15 июня в 03:15 найдено тело второго горняка (1983 г.р.). Всего в шахте работало 119 горняков", – говорится в сообщении.\r\nСейчас работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность. К спасательным работам привлекалось 4 горно-спасательных отделения Минэнергоугля.\r\nКак сообщали Українські Новини, в марте во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.\r\nВ декабре в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк.\r\nВ сентябре из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер