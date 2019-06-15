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15 июня 2019, суббота, 11:14 12
Происшествия 2019-06-15T11:14:27+03:00
Українські Новини
В Донецкой области на шахте произошел обвал, есть погибший

В Донецкой области на шахте произошел обвал, есть погибший

Шахтеры. Фото: ar.volyn.ua
Шахтеры. Фото: ar.volyn.ua

В Донецкой области около Торецка на шахте "Центральная" произошел обвал, в результате чего погиб горняк.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"На шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. 15 июня в 03:15 найдено тело второго горняка (1983 г.р.). Всего в шахте работало 119 горняков", – говорится в сообщении.

Сейчас работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность. К спасательным работам привлекалось 4 горно-спасательных отделения Минэнергоугля.

Как сообщали Українські Новини, в марте во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.

В декабре в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк.

В сентябре из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер

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