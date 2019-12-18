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  • Морально стійкий, має високий авторитет та бездоганну репутацію - стало відомо, за що Порошенко нагородив підозрюваного у вбивстві трирічної дитини
18 грудня 2019, середа, 13:13 12 Документ
Суспільство 2019-12-18T13:15:01+02:00
Українські Новини
Морально стійкий, має високий авторитет та бездоганну репутацію - стало відомо, за що Порошенко нагородив підо

Морально стійкий, має високий авторитет та бездоганну репутацію - стало відомо, за що Порошенко нагородив підозрюваного у вбивстві трирічної дитини

Сергій Паламаренко
Офіс Президента України, Нагородження, Орден, В'ячеслав Соболєв, Інформаційний запит, Андрій Лаврега
Андрій Лаврега Photo by uaportal.com
Андрій Лаврега Photo by uaportal.com

В Офісі Президента України повідомили додаткові дані з нагородного листа, яким був представлений до присвоєння ордена "За мужність" III ступеня Андрій Лаврега. Як відомо, 1 грудня 2019 року, правоохоронці затримали Андрія Лаврегу за підозрою в замаху на життя бізнесмена В'ячеслава Соболєва та вбивстві його сина Олександра.

Як зазначается в листі на інформаційний запит агентства Українські Новини, в нагородному листі до подання до вручення державної нагороди Андрію Лаврезі була вказана наступна інформація: "Бере участь у виконанні бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції з початку російської агресії."

"Сміливий, витривалий, морально стійкий і фізично розвинений, має високу мотивацію до виконання військового обов'язку. Серед бійців і командування користується повагою, має високий авторитет і бездоганну репутацію", - зазначено в нагородному документі для присвоєння ордена.

У відповіді на інформаційний запит, в Офісі Президента України агентству також повідомили, що кандидатура Андрія Лавреги для нагородження орденом "За мужність" III ступеня була рекомендована командувачем "Українською добровольчою армією" Дмитром Ярошем.

Як інформували Українські Новини, затримані за підозрою у вбивстві 3-річного сина В'ячеслава Соболєва служили в батальйоні "Правого сектора" на Донбасі і один з них був нагороджений державними нагородами від колишнього Президента Петра Порошенка. Про це заявив заступник командира "Української добровольчої армії" (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт.

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