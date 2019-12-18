МЗС України оскаржить відновлення на посаді консула-антисеміта Марущинця

Міністерство закордонних справ України у Верховному Суді оскаржуватиме відновлення на посаді консула Генконсульства України в Гамбурзі Василя Марущинця, який допустив антисемітські висловлювання. Про це сказано в заяві прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко на сайті відомства.

У заяві Зеленко нагадала, що Дисциплінарна комісія МЗС в травні 2018 року встановила, що консул неодноразово розміщував в соцмережах матеріали з явними ознаками антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і шовінізму. В ході дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС 31 травня 2018 року дипломата звільнили з посади за порушення присяги держслужбовця.

Марущинець оскаржив звільнення в Окружному адмінсуді Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС і визнав правомірним звільнення консула.

Тоді Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції в Шостому апеляційному адмінсуді. А той за результатами перегляду справи відновив дипломата-антисеміта на посаді і зобов'язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

МЗС було змушене виконати рішення суду. Однак продовжує вважати дії і публічні висловлювання Марущинця несумісними зі званням держслужбовця і українського дипломата. Його слова завдали істотної шкоди міжнародному іміджу та авторитету України, впевнені в відомстві.

Не погоджуючись з відновленням на дипломатичній службі Марущинця і відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини в цій резонансній справі.