підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • МЗС України оскаржить відновлення на посаді консула-антисеміта Марущинця
18 грудня 2019, середа, 08:31 14
Політика 2019-12-18T10:44:28+02:00
Українські Новини
МЗС України оскаржить відновлення на посаді консула-антисеміта Марущинця

МЗС України оскаржить відновлення на посаді консула-антисеміта Марущинця

Сергій Паламаренко
МЗС України, Міністерство закордонних справ України, Верховний Суд України, Василь Марущинець

Міністерство закордонних справ України у Верховному Суді оскаржуватиме відновлення на посаді консула Генконсульства України в Гамбурзі Василя Марущинця, який допустив антисемітські висловлювання. Про це сказано в заяві прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко на сайті відомства.

У заяві Зеленко нагадала, що Дисциплінарна комісія МЗС в травні 2018 року встановила, що консул неодноразово розміщував в соцмережах матеріали з явними ознаками антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і шовінізму. В ході дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС 31 травня 2018 року дипломата звільнили з посади за порушення присяги держслужбовця.

Марущинець оскаржив звільнення в Окружному адмінсуді Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС і визнав правомірним звільнення консула.

Тоді Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції в Шостому апеляційному адмінсуді. А той за результатами перегляду справи відновив дипломата-антисеміта на посаді і зобов'язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

МЗС було змушене виконати рішення суду. Однак продовжує вважати дії і публічні висловлювання Марущинця несумісними зі званням держслужбовця і українського дипломата. Його слова завдали істотної шкоди міжнародному іміджу та авторитету України, впевнені в відомстві.

Не погоджуючись з відновленням на дипломатичній службі Марущинця і відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини в цій резонансній справі.

Більше новин про: МЗС України Міністерство закордонних справ України Верховний Суд України Василь Марущинець

Архів
Новини
Іноземні інвестори та диппредставництва підтримують проект 2543, - нардеп 10:53
Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на 8 лютого 2020 10:40
"Сєверодонецький "Азот" нарощує обсяги виробництва КАС і аміачної селітри 10:40
Рада хоче створити слідчу комісію з розслідування заворушень біля парламенту 10:40
У центрі Києва поліція посилила охорону: під Радою десятки автозаків 10:31
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок 10:15
У сьогоднішньому розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді справжньої лотереї винні чиновники, - президент лотерейного оператора 11:57
У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу 09:45
Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком 12:14
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Квартал 95. Фото: shlyahta.com.ua
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою 09:45
Володимир Пилипенко: червона картка "турборежиму" 15:25
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok