Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США

Міністр юстиції Денис Малюська задекларував 1,056 млн гривень пенсії, перерахованої йому Міжнародним банком реконструкції та розвитку (США).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Істотні зміни в майновому стані задекларовані Малюськой 16 грудня, пенсію він отримав 9 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Малюська спростував інформацію ЗМІ про його намір подати у відставку через низьку зарплату.

Він повідомив, що зарплата, отримана в листопаді (36 тис. гривень) його влаштовує, крім того він нещодавно отримав пенсію з США, де йому нарахували понад 1 млн гривень і йому цієї суми вистачить на рік.

Перша зарплата Малюськи за вересень склала 20,7 тис. гривень, за жовтень - 20 тис. гривень. Малюська задекларував 1,195 млн гривень доходів за 2018 рік і 332 тис. доларів пенсійних накопичень у Світовому банку (США).

У 2010-2019 роках він працював консультантом і фахівцем з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядів України, Білорусі та країн Центральної Азії.