Європарламент має намір виділити €210 млн на освіту в Україні

Європейський парламент має намір виділити 210 млн євро на освіту в Україні в 2021-2028 роках.

Про це повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Коли Європейська комісія пропонувала бюджет на наступний бюджетний період, то включила пропозицію збільшити фінансування програми "Еразмус+", у свою чергу Європейський парламент запропонував потроїти цю суму", - сказав він.

Він також зазначив, що на наступні 7 років зміни в основних елементах програми "Еразмус+" не передбачається, проте очікується розвиток співпраці з країнами-партнерами.

У період з 2014 по 2020 рік ЄС виділив близько 70 млн євро на сферу освіти в Україні, в тому числі програму "Еразмус+".

Згідно з даними міністра освіти і науки Ганни Новосад, в цій програмі від України за період 2014-2019 взяли участь понад 4,5 тис. студентів та 4,3 тис. викладачів, а з країн ЄС в Україну приїхали близько 2 тис. студентів і 3 тис. викладачів.

Вона також зазначила, що на даний момент Україна має намір залишатися країною-партнером, оскільки для того, щоб стати членом програми "Еразмус+", потрібно внесок близько 200 млн євро і більш високий рівень освіти в українських університетах.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки має намір запустити систему моніторингу перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у 2021 році.

Крім того, зайві пару років в університеті можуть врятувати від алкоголізму.