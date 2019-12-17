Портнов відкрив у Станиці Луганській офіс для надання безоплатної юрдопомоги постраждалим від війни на Донбасі

Адвокат, голова громадської організації (ГО) "Європейська правозахисна спілка" Марина Парінова повідомила, що юрист Андрій Портнов відкрив у смт. Станиця Луганська (Луганська область) офіс для надання безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни на Донбасі.

Про це адвокат і член команди Портнова заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Дорогі друзі, з радістю і гордістю повідомляємо, що Офіс Андрія Портнова в Станиці Луганській почав свою роботу. Офіс буде займатися питаннями безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни. В першу чергу - допомога найменш захищеним людям з питань поновлення виплати пенсій і соціальної допомоги, встановлення фактів народження і смерті, вирішення питань щодо спадкування, а також з відновлення втрачених документів.

Перелік актуальних питань та видів допомоги буде доповнюватись по мірі роботи. Повинні повідомити, що цей, поки невеликий проект, буде розвиватися. Відгукнулося величезна кількість людей, готових допомагати, і ми будемо розширювати можливості співпраці, будемо допомагати зустрітися тим хто шукає допомоги з тими, хто готовий допомогти", - написала Парінова.

Також для усіх, кому потрібна юридична допомога, Парінова опублікувала контактні дані офісу Портнова в Станиці Луганській: Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Першого Травня, 33, 3-й поверх (будівля "Укртелекому"); мобільні телефони (включаючи месенджери Whatsapp, Viber, Telegram): 066 303 44 45, 066 303 44 46, 066 303 44 47; адреса електронної пошти: pravodonbass@gmail.com

Нагадаємо, 29 жовтня Портнов повідомив про намір відкрити юридичний офіс в Станиці Луганській, щоб там фахівці надавали людям безкоштовну допомогу щодо супроводу у судах та органах державної влади.

З цього місяця (жовтня) частина (персональних) доходів буде використана на створення і утримування юридичної офісу в Станиці Луганській, де юристи надаватимуть людям безкоштовну допомогу з оформлення і супроводу в судах та органах влади пенсійних, реєстраційних, пропускних та інших проблем", - написав Портнов.

Портнов зазначив, що в жовтні 2019 року його персональний дохід від юридичної діяльності, з якого до українського бюджету сплачені податки, склав 2,6 млн гривень. У вересні - 1,98 млн гривень. У серпні - 2,02 млн гривень.

Як повідомляли ЗМІ, у жовтні суд підтвердив відшкодування Портнову 300 тис. доларів від Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ і посольства України в Канаді.