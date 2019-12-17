НБУ занадто багато витрачає на зовнішні юрпослуги, маючи понад 80 власних юристів, - Рахункова палата

Національний банк маючи понад 80 власних юристів витратив на зовнішні юридичні послуги 250 млн гривень в 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомили в Рахунковій палаті.

У відомстві зазначили, що в структурі НБУ створено юридичний департамент чисельністю понад 80 осіб.

Разом з тим витрати НБУ на юридичні і консультаційні послуги, які надавалися юридичними компаніями на підставі укладених договорів для реалізації окремої стратегії, в 2018 році становили понад 250 млн гривень (74,7% по статті "Інші неопераційні витрати").

У той же час відсутність в актах приймання-передачі послуг обов'язкових реквізитів, визначених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме змісту та обсягу господарської операції, є неможливим здійснення Рахунковою палатою детального аналізу в частині розкриття змісту наданих послуг і, відповідно, підтвердження витрат по одному з договорів.

Крім того, аналіз проведеної НБУ процедури закупівлі юридичних та консультаційних послуг, за результатами якого укладено договір з виконавцем, вказує на ознаки недотримання вимог положення, що регулює планування, організацію і здійснення Національним банком закупівель послуг, а саме щодо добросовісної конкуренції і дискримінації потенційних постачальників послуг, оскільки з шести потенційних постачальників, обраних НБУ, договір укладений з юридичною фірмою, яка, за інформацією, наданою НБУ, весь час була залучена до реалізації окремої стратегії в якості субпідрядника.

За таких обставин є істотний ризик марнотратного використання коштів за цим договором.

Як повідомляли Українські Новини, незаконні і неефективні управлінські рішення посадових осіб Національного банку призвели до марнотратного використання 16,5 млн гривень.

Також раніше Рахункова палата заявила, що НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018.