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12 грудня 2019, четвер, 13:01 5
Транспорт 2019-12-12T13:26:54+02:00
Українські Новини
Голова "Укрзалізниці" Кравцов представляє інтереси олігархічних груп, - Веприцький

Голова "Укрзалізниці" Кравцов представляє інтереси олігархічних груп, - Веприцький

Жора Шокин
ПЗЗ, Роман Веприцький, Кравцов, Укрзалізниця, Олігархи

Директора Південно-Західної залізниці Романа Веприцького ознайомили з наказом про звільнення.

Про це Веприцький повідомив Українським Новинам.

"Учора мене викликали в центральний офіс "Укрзалізниці" щоб ознайомити з наказом про моє звільнення. Це зробив в. о. голови АТ "Укрзалізниця" Ремішіуш Пашкевич, тому що сам Кравцов пішов під раптову відпустку", - повідомив Веприцький.

Директор Південно-Західної залізниці зазначив, що у вівторок відбулося виїзне засідання комітету з транспортної політики, яке продемонструвало системні помилки керівництва "Укрзалізниці".

На думку Веприцького, це рішення є очевидно свавільним і безглуздим, тому що Південно-Західна залізниця демонструє кращі фінансово-економічні показники серед регіональних філій.

"Відновилися програми модернізації інфраструктури і рухомого складу, вперше за багато років почали покращувати умови праці. Ми поламали корупційні фінансові схеми. Це не сподобалося Кравцову, бо він представляє інтереси олігархічних груп", - підкреслив Веприцький.

За даними джерел Українських Новин, вчора в 15:00 в центральному офісі Південно-Західної залізниці відбулося представлення нового керівника філії.

Ним став Григорій Бевз, який вже очолював Південно-Західну залізницю в 2017-2018 роках.

За даними ЗМІ, Бевз є креатурою бізнесмена Василя Хмельницького.

Нагадаємо, в 2018 році проект "Залізниця без корупції" звинуватив Бевза в приховуванні своїх доходів.

Також журналісти з'ясували, що, незважаючи на заняття державної посади Бевз продовжував володіти часткою в приватному ТОВ "Дослідно-механічний завод "Карпати". Серед інших співвласників ТОВ "ДМЗ" Карпати" називалися Євген Погребняк і Анатолій Олексієнко. Підприємство спеціалізується на будівництві піввагонів, зерновозів, резервуарів і підйомників.

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