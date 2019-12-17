В Україні може з'явиться перелік довгобудів

Міністерство розвитку громад і територій ініціює створення переліку проблемних об'єктів житлового будівництва.

Відповідний законопроект був оприлюднений на сайті міністерства для громадського обговорення, передають Українські Новини.

Затверджувати перелік проблемних об'єктів будівництва буде Кабінет Міністрів.

У переліку повинна міститися інформація про місцезнаходження об'єкта будівництва, терміни здачі в експлуатацію відповідно до проектної документації, копія документа про право власності або користування земельною ділянкою, про стан готовності об'єкта, його характеристики і дані про співвласників майнових прав об'єкта будівництва.

Якщо відносно замовника або забудовника проблемного об'єкта порушено справу про банкрутство, то відповідні відомості також вносяться в перелік.

Повноваження Мінрегіону, згідно з документом, полягають у внесенні за пропозиціями обласних державних адміністрацій та Київської міськадміністрації на затвердження Кабміном об'єктів проблемного будівництва для включення до переліку і в координації закінчення будівництва таких проблемних об'єктів.

Органи місцевого самоврядування будуть визначати або створювати комунальні підприємства, які виконуватимуть функції замовника на завершення будівництва та обліку співвласників майнових прав у проблемному об'єкті.

Також вони будуть затверджувати місцеві цільові програми завершення будівництва проблемних об'єктів.

Господарський суд за заявою співвласників майнових прав зможе знімати арешт з проблемного об'єкта житлового будівництва або інші обмеження по розпорядженню майном (майновими правами) у складі об'єкта будівництва, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають ефективному захисту прав і законних інтересів осіб, кошти яких були прямо чи опосередковано залучені у будівництво проблемного об'єкта.

Право на звернення до господарського суду з заявою про затвердження плану врегулювання зобов'язань щодо проблемного об'єкта пропонується надати співвласникам майнових прав в об'єкті будівництва, комунальним підприємствам.

Проектом документа регламентується технічне обстеження проблемних об'єктів будівництва, визначення потреби у фінансуванні завершення будівництва.

У преамбулі документа зазначається, що законопроект носить тимчасовий характер, розроблений для забезпечення ефективної процедури захисту прав та інтересів осіб, чиї кошти були залучені для будівництва проблемних об'єктів.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробило законопроект, яким пропонувалося унормувати процедуру віднесення об'єктів будівництва до категорії довгобудів.

Законопроект був направлений на узгодження в інші зацікавлені органи центральної влади в липні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з'явилися сервіси для перевірки забудовників.