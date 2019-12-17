Під Черніговом автобус, що їхав до Москви, влетів у вантажівку: троє загинули, 16 госпіталізовано

3 людини загинули і 16 госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля і пасажирського автобуса в Чернігівській області 16 грудня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини. "16 грудня о 22:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Бахматском районі, на 128 км автодороги Кіпті - Глухів - Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля і пасажирського автобуса. Внаслідок даної пригоди загинуло 3 особи та 16 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікувальний заклад", - йдеться в ньому. На місце події були викликані підрозділи ДСНС в складі двох відділень для деблокування постраждалих. ДТП під Черніговом. Як повідомляли Українські Новини, під Тернополем автобус зі школярами потрапив у потрійне ДТП: є загиблий.