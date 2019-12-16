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Под Тернополем автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший

Под Тернополем автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший

Надежда Комендантова
ДТП с авто, ДТП с детьми, смертельное ДТП
ДТП со школьным автобусом.
ДТП со школьным автобусом.

В Тернопольской области школьный автобус с детьми, которые ехали на олимпиаду, попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, автобус и две легковушки не разминулись на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Кровинка Теребовлянского района, 15 декабря. Выяснилось, что водитель Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. После этого в него врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074.

Этот маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте. На момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в поселок Дружба. Дети не пострадали.

Водителя иномарки, жителя Львовской области, уже задержали. По предварительной информации, все водители были трезвы, а транспорт исправен.

ДТП со школьным автобусом.ДТП со школьным автобусом.

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