Заперечення Голокосту і антисемітські публікації консула Марущинця, не підривають авторитет української дипломатії, - суд

Міністерство закордонних справ України виконало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, повернувши в свою структуру такого, що прославився на весь світ своїми постами антисемітського і пронацистського характеру екс-консула України в Гамбурзі Василя Марущинця. Крім того, скандально відомому дипломату було виплачено суму середнього заробітку за час вимушеного майже півторарічного прогулу в розмірі 218 184 гривень, що сьогодні дорівнює 9 тисячам доларів США. Про це йдеться в публікації "Українських Новин" "Марущинця, що прославився неонацизмом і антисемітизмом, повернули до МЗС, виплативши йому "неустойку" у 218 тисяч".

На піку скандалу Україна отримувала по Марущинцю персональну обурену ноту від МЗС Німеччини, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко називав його "негідником і нікчемою", а Павло Клімкін, що був тоді міністром заявляв, що у таких людей "в МЗС немає шансу". Про його дописи в соцмережі з обуренням писали ЗМІ Німеччини, Польщі, Ізраїлю, і, як вишенька на торті - він став антигероєм публікацій Reuters, Yahoo, Daily Mail і The New York Times, прославивши таким чином Україну в провідних світових ЗМІ.

Тоді, в травні минулого року, його оперативно повернули в Україну і звільнили з дипломатичного корпусу та зі служби за результатами службового розслідування. Погодився з аргументами Дисциплінарної комісії МЗС і Окружний адміністративний суд Києва, в якому Марущинець оскаржував своє звільнення. Однак в листопаді нинішнього року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду вирішила, що Марущинець був звільнений незаконно, а в його діях немає нічого, що порушує присягу держслужбовця. І постановила відновити його на займаній раніше посаді. Те, що вкрай обурило німців, поляків, британців і американців, нашому суду здалося незначним епізодом, "вирваним з контексту".

"Колегія суддів вважає, що висновки дисциплінарної комісії зроблені виключно за результатами аналізу зазначеного відеоролика (журналіста Анатолія Шарія - ред.) і містить висновки аналогічні викладеним автором відеопідбірки. У той же час, з наданих доказів видно, що дисциплінарною комісією не здійснювався аналіз безпосередньо сторінки позивача в мережі Фейсбук, хоча доступ до неї позивачем пропонувався", - йдеться в судовому рішенні.