Скандальний консул Марущинець зізнався комісії МЗС в справжності своїх антисемітських постів, які заперечують холокост

Міністерство закордонних справ України виконало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, повернувши в свою структуру такого, що прославився на весь світ своїми постами антисемітського і пронацистського характеру екс-консула України в Гамбурзі Василя Марущинця. Крім того, скандально відомому дипломату було виплачено суму середнього заробітку за час вимушеного майже півторарічного прогулу в розмірі 218 184 гривень, що сьогодні дорівнює 9 тисячам доларів США. Про це йдеться в публікації "Українських Новин" "Марущинця, що прославився неонацизмом і антисемітизмом, повернули до МЗС, виплативши йому "неустойку" у 218 тисяч".

Нагадаємо, що більш ніж тенденційні матеріали авторства Марущінця отримали великий резонанс в популярних міжнародних ЗМІ.

Оперативно відреагував і МЗС Німеччини.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за антисемітськими заявами українського консула, і такі заяви абсолютно неприйнятні, і ми чітко передали це українській стороні", - говорилося в офіційному повідомленні на сторінці німецького МЗС.

У такій ситуації вітчизняному зовнішньополітичному відомству не можна було не реагувати. І Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося в МЗС з проханням провести розслідування. А 24 травня 2018 роки з'явився Наказ МЗС №215, яким було розпочато дисциплінарне розслідування щодо консула.

Отже, що ж "накопали" в ході розслідування в МЗС? По-перше, усі ксенофобські, антисемітські пости і публікації Марущінця, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу підтвердилися. У тому числі - заперечення Голокосту, за що громадянин Німеччини вже міг би опинитися за гратами. Але на українських дипломатів ця норма не поширюється.

Та й сам Марущінець не заперечував, що дійсно писав всі ці пости. Хоча і обурювався на співбесідах з Дисциплінарною комісією вторгненням в його особисте життя.

В принципі, задекларовані Марущінцем заклики і заяви підпадають під дію і українського законодавства. Яке передбачає цілком реальні покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, або, наприклад, прославляння нацизму. Але, в МЗС вирішили з цим не морочитися. Пішли шляхом найменшого опору, запропонувавши звільнити дипломата за порушення присяги держслужбовця. Яскравою ознакою чого небезпідставно може вважатися підрив міжнародного авторитету України та української дипломатії.

Однак в листопаді нинішнього року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду вирішила, що Марущінець був звільнений незаконно, а в його діях немає нічого що порушує присягу держслужбовця. І постановила відновити його на займаній раніше посаді. Те, що вкрай обурило німців, поляків, британців і американців, нашому суду здалося незначним епізодом, "вирваним з контексту": чого вже там, звична справа, житейська!